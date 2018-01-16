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(Görüntülü Haber) Bursa'da ‘Mezar bakım parasına' tepki

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Gürsu ilçesi kırsal Dışkaya Mahallesi sakinleri, yıllarca ücretsiz defnettikleri cenazelerini, Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle ‘Mezar bakım parası’ adı altında ücret ödeyerek defnettiklerini beli

16 Ocak 2018 15:02

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın merkez Gürsu ilçesi kırsal Dışkaya Mahallesi sakinleri, yıllarca ücretsiz defnettikleri cenazelerini, Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle ‘Mezar bakım parası’ adı altında ücret ödeyerek defnettiklerini belirterek tepki gösterdi. CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya ile birlikte Gürsu’nun kırsal Dışkaya Mahallesi’ne giden CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, köy kahvesinde bir araya geldiği mahalle sakinlerinin sıkıntılarını ve dertlerini dinledi. Milletvekili Kayışoğlu, “700 yıllık tarihi olan Dışkaya köyü, büyükşehir sınırlarına alınınca kırsal mahalle statüsüne girdi. Mahallede yaşayanlar mağdur edildi. Hatta atalarını toprağa verdikleri mezarlıkta bile ‘Mezar bakım parası’ ödemeden cenazelerini toprağa veremez hale gelmişler” dedi. Dışkaya Mahallesi Muhtarı Veli Esen, köylerinin mahalle statüsüne alınmasıyla mağdur olduklarını anlatırken, şöyle konuştu: \"Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdikten sonra köyümüze yani mahallemize ait mezarlıkta makbuz karşılığı ‘Mezar bakım parası’ ödemeden cenazelerimizi toprağa veremiyoruz. Bu ücret yılbaşından önce 200 lira idi, şimdi 100 liraya düşürüldü. Mahallemizin nüfusu 325 kişi. Biz mezarlığımıza mahallemizin dışından cenaze getirilmesini istemiyoruz.\" KAYIŞOĞLU: KONUYU TBMM’DE DİLE GETİRECEĞİM CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, köy kahvesinde oturanların sıkıntılarını dinledikten sonra, şunları söyledi: \"Buraya gelince köylünün sıkıntı ve dertlerinin çok büyük olduğunu gördük. Atalarını toprağa verdikleri mezarlık alanları artık ücretli olmuş. Köylüler mezar yerlerini para ödeyerek almamaları halinde 5 yıl sonra aynı mezara başka bir cenaze defnedilebilir. Bu da onları üzüyor. Geçen yıl 200 lira olan mezar yerini yeni yılda 100 liraya indirmiş Büyükşehir Belediyesi. Mahalle halkı mezarlığa Dışkaya dışından cenaze getirilip defnedilmemesini de istiyor. Sıkıntıları ve dertleri bir rapor halinde TBMM’de dile getireceğim.\"

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