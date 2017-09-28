(Görüntülü Haber) Bursa'da kuyumcuda saniye saniye bilezik hırsızlığı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, müşteri gibi girdiği bir kuyumcuda, işyeri sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak 3 adet bilezik alarak kaçan Irak vatandaşı 22 yaşındaki A.G.H.,polis Güven-Timleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kuyumcudan bilezikleri alışı ve kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Müşteri gibi kuyumcuya giren ve sözleneceğini belirterek takı bakmak istediğini söyleyen Irak uyruklu A.G.H., 33 yaşındaki kuyumcu Ramazan Şimşek\'in bir anlık dalgınlığından yararlanarak, piyasa değeri 10 bin lira olan 3 adet bileziği alarak kaçtı. Bileziklerin çalındığını gören Şimşek ve dükkanda bulunanlar şüphelinin arkasından kovalamaya başladı. kovalamacayı fark eden polis Güven-Timleri şüpheli A.G.H.\'yi kıskıvrak yakaladı. HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA Şüpheli A.G.H.\'nin kuyumcuya girme anı, kuyumcu Ramazan Şimşek\'in bir anlık dalgınlığından yararlanarak bilezikleri alıp kaçması ve yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli A.G.H.\'nın üzerinden, daha önceden mkayıp müracaatı bulunan 2 adet banka kartı bulundu. A.G.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.