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(Görüntülü Haber) Bursa'da kumar operasyonu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da dernek lokali adı altında kumarhane olarak çalışan yerlere operasyon düzenlendi

20 Ocak 2018 12:14

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da dernek lokali adı altında kumarhane olarak çalışan yerlere operasyon düzenlendi. Baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde ruhsatsız ve kayıt dışı dernek adı altında kumar oynatılan yerlere yapılan baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı, 1 tombala makinesi, 1 çarkıfelek makinesi, 1 cep telefonu şarj makinesi görünümlü kumar makinası, 235 tombala kartı, 740 tombala pulu ele geçirildi. Makinelerden çıkan 951 liraya el kondu. Ekipler, işletme sahibine \'kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten\' suçundan 4 bin 767 lira, kumar oynayan 23 kişiye ise kişi başı 227 lira idari para cezası kesti.

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