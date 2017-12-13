(Görüntülü Haber) Bursa'da Kışbahar

Halil ÖZÇOBAN BURSA (DHA)- ARALIK ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması Bursa\'da ilginç görüntülere sahne oluyor. Uludağ\'da kar kalınlığı 55 santim olarak ölçülürken Bursa\'da ise bahardan kalma bir gün yaşandı. Marmara Bölgesinde etkili olan sıcak hava Bursa\'da iki mevsimin bir arada yaşanmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 3 derece, kar kalınlığının 55 santim olarak ölçüldüğü, kayakseverlerin \'Beyaz Cennet\' olarak tanımladıkları Uludağ\'da açılan pistler, kayakseverleri bekleri bekliyor. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Uludağ\'a teleferik ile de gelen kayakseverler kayak yapmanın keyfini yaşıyor. BURSA\'DA BAHAR Uludağ\'da kayak yapılırken kent merkezinde ise bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde vatandaşlar güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkartıyorlar. Aralık ayında ilk kez bu kadar sıcak ile karşılaştıklarını söyleyen Bursalılar, Kışbaharı yaşıyoruz diyorlar. Metoroloji yetkilileri ise sıcak havanın pazar gününe kadar süreceğini, pazartesi gününden sonra soğuk ve yağışlı havanın yurdu etkisi altına alacağını belirtti.