T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da Kışbahar

Halil ÖZÇOBAN BURSA (DHA)- ARALIK ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması Bursa'da ilginç görüntülere sahne oluyor

13 Aralık 2017 19:06

Halil ÖZÇOBAN BURSA (DHA)- ARALIK ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması Bursa\'da ilginç görüntülere sahne oluyor. Uludağ\'da kar kalınlığı 55 santim olarak ölçülürken Bursa\'da ise bahardan kalma bir gün yaşandı. Marmara Bölgesinde etkili olan sıcak hava Bursa\'da iki mevsimin bir arada yaşanmasına neden oldu. Hava sıcaklığının 3 derece, kar kalınlığının 55 santim olarak ölçüldüğü, kayakseverlerin \'Beyaz Cennet\' olarak tanımladıkları Uludağ\'da açılan pistler, kayakseverleri bekleri bekliyor. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Uludağ\'a teleferik ile de gelen kayakseverler kayak yapmanın keyfini yaşıyor. BURSA\'DA BAHAR Uludağ\'da kayak yapılırken kent merkezinde ise bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde vatandaşlar güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkartıyorlar. Aralık ayında ilk kez bu kadar sıcak ile karşılaştıklarını söyleyen Bursalılar, Kışbaharı yaşıyoruz diyorlar. Metoroloji yetkilileri ise sıcak havanın pazar gününe kadar süreceğini, pazartesi gününden sonra soğuk ve yağışlı havanın yurdu etkisi altına alacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilBURSA DHA ARALIKBursaUludağMarmara BölgesindeHavaCennetBURSA BAHAR UludağAralıkBursalılar KışbaharıMetoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24