(Görüntülü Haber) Bursa'da kaza: 1'i çocuk 7 ölü, 18 yaralı (3)

OĞLUNU ÜNİVERSİTEYE KAYDETTİRMEK İÇİN BURSA\'YA GELİYORDU



Bursa\'da bu sabah meydana gelen trafik kazasında, işci taşıyan servis aracı ile çarpışıp ayçiçeği tarlasına uçan hafif ticari araçta bulunan Ali Gültekin ile eşi Sati, çocukları Engin, Ercan, Ebru, kardeşi Emin ve kardeşinin eşi Gülizar Gültekin hayatlarını kaybetti. Ali Gültekin\'in, bu yıl Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünü kazanan oğlu Engin\'in kaydı için eşi, çocukları ve kardeşi ile Bursa\'ya geldiği öğrenildi.



ÖLENLER ARASINDA BABAM VAR MI DİYE BÖYLE KOŞTU



Bu arada kaza haberini alan yaralı işcilerden İlhami Yılmaz\'ın oğlu Ahmet Yılmaz haberi duyunca olay yerine koştu. Jandarmanın engellemek istediği Ahmet Yılmaz, koşarak olay yerine gidip ölenlerin arasında babasının olmadığını öğrenince, bu kez yine koşarak otomobiline binip İnegöl Devlet Hastanesi\'ne gitti.



\"YA ARACIN LASTİĞİ PATLADI VEYA ŞÖFÖRÜ UYUDU\"



Bursa’nın İnegöl İlçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği hafif ticari aracın çarparak 18 kişinin yaralandığı servis aracın sürücüsü Fatih Şahin kaza anını, geçmiş olsun ziyaretine gelen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan\'a anlattı. Şahin, \"Araç karşı şeritten geliyordu. Bir anda önümüze atladı. Durma şansımız yoktu. Ya aracın lastiği patladı ya da sürücü uyudu\" dedi.



Bursa il Sağlık Müdürü Özcan Akan kaza sonrası bir İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan 7\'sinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 1 kişinin Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildiğini diğerlerinin ise taburcu edildiğini açıkladı.