T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da kar maskeli pompalı tüfekli soygun

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir akaryakıt istasyonuna ellerinde pompalı tüfeklerle giren 2 kar maskeli soyguncu 1500 lirayı alarak kaçtı

13 Ocak 2018 12:41

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir akaryakıt istasyonuna ellerinde pompalı tüfeklerle giren 2 kar maskeli soyguncu 1500 lirayı alarak kaçtı. Soygun, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eyül Bulvarı\'nda Fatih Konçak\'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 06 BV 1469 plakalı otomobille ellerinde gelen kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeği istasyon görevlisi 29 yaşındaki Semih Yıldızarslan\'a doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paniğe kapılan Yıldızarslan, kasada bulunan 1500 lirayı verdi. Soyguncular kısa sürede kaçtı. Semih Yıldızarslan\'ın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin Bursa Çevre Yolu\'ndan Kayapa Mahallesi\'ne doğru kaçtığını tespit etti. Ekiplerin \'Dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamaca sırasında direksiyon kontrolünü yitirince otomobil, karşı yönden gelen 16 NAN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, yol kenarındaki toprağa saplanırken, araçtan inen soyguncular, çevredeki ağaçlık alana doğru kaçtı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı çalışmada, 2 pompalı tüfek, 500 lira, pompalı tüfeklere ait 3 fişek ele geçirdi. Yapılan incelemede, araçta ayrıca 16 NRC 09 plakası da olduğu görüldü.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kar maskeli iki kişinin beyaz bir otomobille geldiği, şüphelilerden birinin istasyon görevlisinden pompalı tüfek zoruyla paraları aldığı, diğerinin de dışarıda beklediği görüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA BURSASoygungüvenlikOlayOsmangaziKüçükbalıklı MahallesiEyül Bulvarı Fatih KonçakBVSemih YıldızarslanPaniğeYıldızarslanBursaYolu Kayapa MahallesiEkiplerinNANYapılanNRCSOYGUN ANI GÜVENLİK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24