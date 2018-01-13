(Görüntülü Haber) Bursa'da kar maskeli pompalı tüfekli soygun

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir akaryakıt istasyonuna ellerinde pompalı tüfeklerle giren 2 kar maskeli soyguncu 1500 lirayı alarak kaçtı. Soygun, güvenlik kamerası ile kaydedildi.



Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eyül Bulvarı\'nda Fatih Konçak\'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 06 BV 1469 plakalı otomobille ellerinde gelen kar maskeli 2 kişi, ellerindeki pompalı tüfeği istasyon görevlisi 29 yaşındaki Semih Yıldızarslan\'a doğrultarak kasadaki paraları istedi. Paniğe kapılan Yıldızarslan, kasada bulunan 1500 lirayı verdi. Soyguncular kısa sürede kaçtı. Semih Yıldızarslan\'ın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin Bursa Çevre Yolu\'ndan Kayapa Mahallesi\'ne doğru kaçtığını tespit etti. Ekiplerin \'Dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kovalamaca sırasında direksiyon kontrolünü yitirince otomobil, karşı yönden gelen 16 NAN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, yol kenarındaki toprağa saplanırken, araçtan inen soyguncular, çevredeki ağaçlık alana doğru kaçtı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı çalışmada, 2 pompalı tüfek, 500 lira, pompalı tüfeklere ait 3 fişek ele geçirdi. Yapılan incelemede, araçta ayrıca 16 NRC 09 plakası da olduğu görüldü.



SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Soygun anı akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, kar maskeli iki kişinin beyaz bir otomobille geldiği, şüphelilerden birinin istasyon görevlisinden pompalı tüfek zoruyla paraları aldığı, diğerinin de dışarıda beklediği görüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.