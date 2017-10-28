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(Görüntülü Haber) Bursa'da kamyon ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Nilüfer İlçesi'nde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 53 yaşındaki Abdulcelil Bingöl öldü

28 Ekim 2017 15:26

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın Nilüfer İlçesi\'nde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 53 yaşındaki Abdulcelil Bingöl öldü. Kaza ile ilgili kamyon sürücüsü 40 yaşındaki Ali A. gözaltına alındı.

Kaza, Bursa\'nın Nilüfer İlçesi Güngören ile Kuruçeşme Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Bursa yönüne giden Abdulcelil Bingöl yönetimindeki 16 E 4457 plakalı minibüs ile karşı şeritten Kuruçeşme yönüne dönmek isteyen Ali A. yönetimindeki 16 AK 588 plakalı hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bingöl, ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Bingöl’ü sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Bingöl’ün öldüğünü belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Bingöl’ün cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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