(Görüntülü Haber) Bursa'da ilk zili Vali İzzettin Küçük çaldı

Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da 2017-2018 eğitim- öğretim yılı törenle başladı. Mehmet Aker İlkokulu’nda törene katılan Vali İzzettin Küçük, ilk ders zilini kendisi çaldı. İlk günün heyecanı her okulda ayrı ayrı yaşandı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin yaz tatilinden sonra tekrar okula dönmesi ve yeni okula başlayacak binlerce minik öğrencinin heyecanı gözlenirken, Bursa\'da da ilk, orta ve lise düzeyinde toplam 598 bin öğrenci ders başı yaptı. 42 bin 197 minik de eğitim hayatına ilk kez adım attı. Çoğu, ailelerinden ilk kez ayrılan öğrenciler tören için bekledikleri sırada yeni arkadaşlıklar kurarken, bazı çocuklar ise heyecandan göz yaşı döktü. En az öğrenciler kadar heyecanlı olan aileler de okul önlerinde gün boyu teneffüse çıkacak çocuklarını bekledi. \'ÇOCUKLARINIZI GÖNÜL FERAHLIĞI İLE OKULA GÖNDERİN\' Mehmet Aker İlkokulu’nda törene katılan Vali İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada ailelerin, çocukları gönül ferahlığı ile okula göndermeleri için pek çok güvenlik tedbirleri alındığını söyledi. Vali Küçük, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerin aklen, ruhen ve zihnen gelişmesi için elinden geleni yapıyorlar. Değerli veliler sizden bir isteğim var. Çocuklar okuldan döndükten sonra öğretmenler, okul ve dersleri ile ilgili biraz konuşun. Çocukların okulların değeri ve önemini anlaması açısından önemlidir. Değerli öğretmenlerimize de seslenmek istiyorum. Her çocukla ayrı ayrı ilgilenin. Her çocuk ayrı bir hikaye, ayrı bir dünyadır. Her birinin ayrı özellikleri vardır. Değerli veliler, çocuklarınızı gönül ferahlığı ile okula gönderin, çünkü her okulumuzu bir polis amirine zimmetledik. Karşılaşılabilecek olumsuzluklarda okul müdürlerimiz direkt olarak rütbeli polis memuruna ulaşacak ve okula anında polisler gelecek. Ayrıca riskli görülen 81 okulumuzun çevresine kamera sistemleri kuruyoruz. Bu sayede okul çevresinde birikintilere, toplanmalara müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının ardından ilk ders zilini çalan Vali Küçük, bazı sınıflara girerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.