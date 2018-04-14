(Görüntülü Haber) Bursa'da hastanede yangın (2)

BAŞHEKİM: YARALI VE ÖLEN YOK



Bursa\'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde bugün meydana gelen yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay anında hastanede 112 hastanın bulunduğunu söyleyen Başhekim Uzman Doktor Sinan Korukluoğlu, \"Yangının çıkış nedenini bilemiyoruz. Yalnız yangında şu ana kadar hiç kimse zarar görmedi. Yaralanan ve ölen yok. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor\" dedi



MERAKLI KALABALIK SORUN YARATIYOR



Olayın duyulmasından sonra hastaneye gelen hasta yakınlarının yanı sıra çok sayıda meraklı çalışmaları etkiliyor. Bu kişiler polisler tarafından uzaklaştırılırken, hastane çevresinde önlem alması için polis takviyesi yapıldı.