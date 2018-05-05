(Görüntülü Haber) Bursa'da güzellik merkezinde 'Kerimcan Durmaz'lı açılış

Gürkan DURAL BURSA,(DHA) - BURSA\'DA Art of Beauty Center Güzellik Merkezi\'nin açılışı son dönemin popüler ismi Kerimcan Durmaz\'ın katılımıyla gerçekleşti. Güzellik merkezinin ortakları Canan Demirhan ve Mine Karadeniz, kadınları yeni teknolojilerle donatılmış merkezlerine davet etti. Bursa merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi\'ndeki Art of Beauty Center Güzellik Merkezi\'nin açılışı gerçekleştirildi. Son dönemlerin popüler ismi DJ, makyör ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz?ın da katıldığı açılışta CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da yer aldı. Geniş bir katılım ile açılışı gerçekleştirilen güzellik merkezinin ortakları Canan Demirhan ve Mine Karadeniz ise, güzellik merkezi hakkında bilgiler verdi. 7 yıl estetik cerrahi klinik sorumluğunun ile birlikte estetisyenlik üzerine eğitimler aldıktan sonra ortağı Mine Karadeniz ile birlikte bu yeri açtıklarını belirten Canan Demirhan, Çok güzel bir yer olduğuna inanıyoruz, en büyük istediğimiz kadınları mutlu etmek ve işimizi en mükemmel şekilde yapmak. Şu an için 2 katlı bir merkezimizde; cilt bakımı, mezoterapi, zayıflama cihazı, ameliyatsız yüz germe, derin cilt bakımı, lazer epilasyon, profesyonel ve günlük makyaj, kaş tasarımı ve kadına dair herşeyi bünyemizde barındırmaya çalışıyoruz dedi. Demirhan, kadınları ürünleri ve cihazlarıyla tanışmaları için en azından bir kez beklediklerini belirterek Bir kez gelsinler, bir daha vaz geçemeyecekler dedi. Mine Karadeniz ise, Merkezi bir konumdayız. Estetik ve güzellik adına kadınlara dair her türlü hizmeti sunacağız. Herşeyden önce güven çok önemli, biz kadınlara güven vermeyi istiyoruz. Geldikleri zaman yapmış olduklarımızla onları mutlu etmek istiyoruz diye konuştu. Açılışa özel konuk olarak katılan Kerimcan Durmaz da \'Her zamanki gibi yine muhteşem karşılandım. Çok güzel bir konumda, çok güzel bir yer. Beğendim, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada güzel günler geçirirler, ben de yine geleceğimö ifadelerini kullandı. Açılışın ardından konuklar, Art of Beauty Center Güzellik Merkezi\'ni gezdi.