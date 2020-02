(Görüntülü Haber) Bursa'da ekonomiye can verenlere ödül

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarim ve sanayi alanları konusunda uyarıda bulunarak, \"Dikkat etmemiz gereken bir tehlike var; tarım arazilerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da planlı bir şekilde sanayimizi geliştirmeliyiz. Birinci sınıf tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, plansız sanayileşmenin Uluabat Gölü, Nilüfer Deresi ve iç sulara karşı olumsuz etkilerine karşı tedbir almalıyız\" dedi.



Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Karacabey Ticaret Borsası’nın (KTB) bir düğün salonunda gerçekleştirdiği başarılı işadamlarına ödül törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTB Başkanı Özer Matlı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.



Vali İzzettin Küçük, Karacabey\'de ekonomiye can veren, değer katan iş adamlarını ödüllendirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, \"Karacabey tarım, hayvancılık ve gıda sanayinde hem Bursa hem de Türkiye\'nin en önemli merkezlerinden biri. Ödül vereceğimiz tüm firmalara ilçelerimize ve ilimize kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, \"Bir ödül törenindeyiz. Ana temamız bu. Fakat bir temamız da eğitim. KTB ve KTSO\'nun gerçekleştireceği okulların temel atma ve protokolü yapılacak. Tarım ve hayvancılık Karacabey\'in vazgeçilmezi. İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu tamamlandığında burada üretilen ürünlerin pazarlanması açısından önemli katkı sağlayacak \" diye konuştu.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 3 yıldır Karacabey\'e üçüncü kez geldiğini belirterek, \"Her yıl bir sefer gelmişiz. Her gelişimizde de Karacabey\'deki gelişimi görüyoruz. Güçlü ekonomik yapısı ve tarıma dayalı sanayisinin yanında son dönemde turizmle de Karacabey adından sıkça söz ettirir hale geldi. Bursa\'nın en uzun sahil şeridi Karacabey\'de. Ayrıca stratejik bir konuma sahip. Bir tarafta Çanakkale, bir tarafta İzmir, diğer taraftan İstanbul ve Ankara\'nın kesiştiği bir noktada. İstanbul-İzmir otoyolu tamamlandığından Karacabey\'den İstanbul\'a 1,5 saatte, İzmir\'e de 2 saatte gidilecek. Karacabey adeta İstanbul\'un kapı komşusu olacak. İşte o zaman Karacabey\'in tarımsal ürünlerinin satışında büyük avantaj sahibi olacak. Lojistik maliyetleri düştüğünde yatırım yapmak isteyen bir çok sanayicimiz burayı tercih edecek. Yatırımcılar için adeta cazibe merkezi olacak. Dikkat etmemiz gereken bir tehlike var; tarım arazilerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da planlı bir şekilde sanayimizi geliştirmeliyiz. Birinci sınıf tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması, plansız sanayileşmenin Uluabat Gölü, Nilüfer Deresi ve iç sulara karşı olumsuz etkilerine karşı tedbir almalıyız. Karacabey\'in bir avantajı da gıda ve tarımda ham madde zenginliği. Verimli arazilerin de 4 mevsim tarım yapılması ilçe adına da Bursa ve ülkemiz adına da çok büyük bir avantajdır. Türkiye\'nin en kaliteli domatesi, soğanı ve ıhlamuru Karacabey\'de yetişiyor. Bunlar bizim için büyük bir nimet. Şirketlerimiz bunun farkında. Türkiye\'nin en büyük 500 sanayi firmasından 14\'ü burada. Vergi rekortmenlerine baktığımızda Karacabey\'in ekonomisi tescillenmiş durumda. Bursa\'nın hem kurumlar vergisinde hem de gelir vergisinde rekortmen Karacabey\'den çıktı. Şampiyonlarımızla gurur duyuyoruz.\"



Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ise, \"Kuruluşunun 50. yılını kutlayan borsamız ilçemize ve şehrimize değer katmaya devam edecektir. Yarım asırlık maziye sahip Marmara bölgesinde ilk İSO belgesini alan, 5 yıldızlık akredite borsa olan, Karacabey\'de ilkleri başaran ve işlem hacmi her geçen yıl artarak büyüyen borsayız. 2004 yılında hizmete açılan borsa hizmet binamıza ek olarak, 2013 yılında da Tarım ve Gıda Çarşısı\'nın ilk etabını tamamladık. Bugün itibari ile de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun açılışını yapacağı tarım depoları ve işyerlerimizin son etabını bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 7 bin metrekarelik kapalı alandaki 24 adet depo ve işyerimizin Karacabey halkına hayırlı olmasını diliyoruz\" dedi.



KTSO Başkanı Naci Güncü ise \"’Ne mutlu bize ki Bursa kurumlar ve gelir vergisi birincileri de kendi markalarımız, odamız şirketleri arasından çıktı\" dedi. Güncü, \"Sanayicilerimiz, kobilerimiz, esnafımızla yaptığımız istişareler neticesinde ara eleman eksikliğinin ilçemizde büyük bir sorun haline geldiğini ve giderek büyüdüğünü tespit ettik. Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne tahsis edilen 3 bin metrekare arsaya, bin metrekare kapalı alanda 11 adet derslik, idare odaları, atölyeler, laboratuar ve çok amaçlı konferans salonundan oluşan bu merkezde sanayimizin, kobilerin, esnafımızın faydalanabileceği, içerisinde çıraklık okulunu da barındıran her türlü mesleki eğitim ve araştırmaların yapılacağı, mesleki yeterlilik, ustalık ve her türlü teknik eğitimin verileceği bir birim olarak planladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



Ödül töreni öncesinde; Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi\'nin temeli atılırken, Karacabey Ticaret Borsası tarafından yapılan Gıda ve Tarım Ürünleri Çarşısı\'nın da açılış kurdelesi kesildi. Ticaret Borsası tarafından Harmanlı Mahallesi\'ne yapılacak olan Tarım Meslek Lisesi\'nin de protokolü imzalandı.



Kurumlar ve gelir vergisi kategorilerinde en çok vergi ödeyen firmalar ile ihracat şampiyonları plaketle ödüllendirildi. Ayrıca, Karacabey\'e değer katan firmalara da plaket takdim edildi. Firma temsilcileri ödüllerini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali İzzettin Küçük ve törene katılan diğer protokol üyelerinden aldılar. Karacabey Ticaret Borsası\'nın 50. yılı anısına, Borsa\'ya yüksek düzeyde tescil ücreti ödeyen üyelere de 50’nci yıla özel plaketi verildi.