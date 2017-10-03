T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da denetimlerde 8 kişiye gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden 'Terör Örgütü'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı

03 Ekim 2017 12:14

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 150 polisin katıldığı denetimlerde daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı. Bursa\'da Terörle Mücadele,Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlar desteğiyle önceden belirlenen 20 adreste denetim yaptı. 150 polisin katıldığı uygulamada umumu açık yerler, kahve ve internet kafeleri ile otomobiller denetlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı denetimlerde haklarında daha önceden \'Terör Örgütü\'ne Üye olmak ve Propagandasını yapmak\' suçundan kaydı bulunan 8 kişi, incelenmek üzere gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAPropagandasınıBursa Terörle MücadeleÖzel HarekatKuvvetYoğun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24