(Görüntülü Haber) Bursa'da çevrecilerden termik santral protestosu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi\'ne (DOSAB) kurulması planlanan termik santral için alınan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu, \'Bursa Termik Santraline Hayır Platformu Bileşenleri\'nin yargıya yaptığı itiraz sonucu iptal edildi. DOSAB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan alınan yeni ÇED raporuna da itiraz eden çevreciler, bugün termik santrali protesto için eylem yaptı.



DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu Bileşenleri bugün saat 14.00\'te termik santralin yapılacağı alanda toplandı. Yaklaşık 50 çevreci, yanlarında getirdikleri \'DOSAB termik santraline hayır\' yazılı pankartı açtı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölüm Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Kayıhan Pala\'nın da destek verdiği protesto gösterisinde, platform adına söz alan DOĞA-DER Başkanı Caner Gökbayrak, santralin buraya yapılması halinde bütün OSB\'lerin bunu emsal olarak gösterip, benzer santralleri kendi bölgelerine yapabileceklerini söyledi. Daha ucuz elektrik üretip fazla kâr yapmak için DOSAB\'ın, Bursa halkını karanlık ve ölümcül bir geleceğe mahkûm edeceğini ifade eden Gökbayrak, bu konudaki yargı kararı henüz kesinlik kazanmadan termik santral arazisinde su deposu inşaatının başladığını öne sürdü. Bu deponun, termik santral için kullanılabileceğini ifade eden Başkan Caner Gökbayrak, \"Biz Bursa halkı olarak bu santrali yaptırmamaya kararlıyız. Bir kez daha uyarıyoruz; bu ölümcül sevdadan, Bursa\'ya ve Türkiye\'ye ihanetten vazgeçin\" dedi.



Daha sonra söz alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Kayıhan Pala ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'a seslenerek, şöyle konuştu:



\"Sayın Başkan buraya termik santral yapılmasına nasıl bakıyor? Halkın sağlığının mı, yoksa sermaye sahiplerinin mi yanında? Bir önceki başkan burada termik santral yapılmasına karşı bir tutum açıklamamıştı. Yeni Başkan Aktaş, geçmiş dönemin birçok olumsuzluklarını toplumla açık yüreklilikle paylaştı. Şimdi kendisini toplum sağlığı ile ilgili çok önemli bir konuda görüş açıklamaya çağırıyoruz. Şehir içinde, Ulu Cami\'ye 9 kilometre uzaklıkta bir termik santrale nasıl bakıyor? Bir an önce kendisinden tutumunu açıklamasını bekliyoruz.\"



Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde insan zinciri oluşturan çevreciler, termik santrali protesto eden sloganlar attıktan sonra dağıldı.