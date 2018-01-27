(Görüntülü Haber) BURSA'DA ÇEVRECİLER EYLEM YAPTI

Haber-Kamera Halil ÖZÇOBANBURSA, (DHA) - BURSA?da çevreciler, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde (DOSAB) kurulması planlanan termik santral hakkında ikinci kez alınan olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararına karşı açılan davada mahkemenin aleyhte karar vermesi üzerine eylem yaptı. Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen onlarca çevreci karar tepki göstererek, ?Zehir solutacak termik santrali istemiyoruzö açıklaması yaptı. Atatürk Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan \'DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu\' üyeleri, ellerindeki dövizlerle ve sloganlar atarak mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Bursa\'da özellikle kış aylarında hava kirliliğin daha da arttığı, Bursalıların zehir soluduğu yapılan ölçümlerle ortaya çıktı. Normal değerlerin 10 kat üstünde havası kirli olan Bursa şehir merkezine yapılmak istenen DOSAB Termik Santrali için verilen ikinci ÇED olumlu kararına karşı çevrecilerin açtığı davada çevrecilerin aleyhine karar çıkınca onlarca çevreci eylem yaptı. Havası 10 kat kirli olan Bursa\'nın yapılması planlanan termik santralle birlikte nefes alamayacak hale alacağını söyleyen çevreciler ağızlarına maske takarak yapılması planlanan termik santrali protesto etti. Çevreciler tarafından açılan davalarda müdahil olan avukat Eralp Atabek, ?İkinci ÇEK raporuna karşı açtığımız davamızı kaybettik. Ama, hala hukuki mücadelerimiz sürüyor. Kararı temyiz ettik. Danıştayda da savunmalarımızı yapacağız. DOSAB?ın termik santral yapmaktan vaz geçtiklerini açıklamalarını bekliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesinin ve siyasetçilerin de bu santrale karşı olduklarını söylemeleri istiyoruz. Termik santral yapılmaması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bursalıları bu konuya sahip çıkmaya davet ediyoruzö dedi. HALKI ERKEN ÖLÜME MAHKUM EDECEK DOĞADER Başkanı Gökbayrak da Bursa\'nın göbeğine termik santral istemediklerini söyleyerek şunları kaydetti Bursa halkının tümüyle reddetmesine rağmen hükümet ve ilgili bakanlıklar, Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri, Bursa halkını erken ölüme ve hastalıklı yaşama mahkum edecek DOSAB Termik Santralinin yapılmasına karşı çıkmadı. Tam tersine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı santralın yapımı için her türlü olanağı seferber etti. Türkiye\'de ilk kez milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehrin ortasına kömürlü termik santral kurulmak isteniyor. Türkiye\'de ilk kez bir sanayi bölgesi yönetimi kendi sınırları içinde termik santral yapmak istiyor. DOSAB yöneticileri geçmişte de Bursa ovasında tarım alanları üzerine kurdukları kaçak fabrikalarla Bursa\'ya yaptıkları ihanetin daha büyüğünü mahallelerimizin arasına termik santral kurarak devam ettirmek istiyor. Bursa\'nın kirli ve sağlıksız olan havasının termik santralle daha çok kirlenmesine izin vermemek, sağlığımızı, havamızı, suyumuzu ve ovamızı korumak için \'DOSAB Termik Santraline hayır\' diyoruz. Bursa halkı evinin yanı başında günde bin 524 ton kömür yakması planlanan DOSAB termik santralini istemiyor. Bu yanlıştan geri dönülmelidir. Platform olarak bu ikinci dava sonucunu adil bulmuyoruz. Kararı temyiz edeceğiz. Yüzlerine maske takan onlarca çevreci yapılmak istenen termik santrali protesto etti. Polisin geniş güvenlik aldığı eylem, çevrecilerin sessizce dağılmasıyla sona erdi.