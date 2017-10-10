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(Görüntülü Haber) Bursa'da bunalıma giren kişi tuz ruhu içerek intihara kalkıştı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bunalıma giren 33 yaşındaki C

10 Ekim 2017 11:28

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde bunalıma giren 33 yaşındaki C.K., tuz ruhu içerek intihar girişiminde bulundu. Olay, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ekonomik sıkıntı nedeniyle bir süreden bu yana bunalımda olan 33 yaşındaki C.K., evde bulunan tuz ruhunu içerek intihara kalkıştı. C.K.\'nın tuz ruhu içtiğini fark eden annesi A.K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.K.\'yı Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. C.K.\'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.

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