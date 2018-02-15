(Görüntülü Haber) Bursa'da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde, belediye otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. Seyithan Çınar yönetimindeki 16 JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile Hasan Hüseyin Yalçın yönetimindeki 16 GJ 218 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonetteki evli ve 2 çocuk babası Ali Vurgun (55) hayatını kaybetti, sürücü Hasan Hüseyin Yalçın ile otobüste bulunan Ömer Sefa Temurçin (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Vurgun\'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, otobüs şoförü Seyithan Çınar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.