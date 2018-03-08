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(Görüntülü Haber) Bursa'da 6 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, narkotik polisleri tarafından 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi

08 Mart 2018 02:12

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, narkotik polisleri tarafından 6 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 100 polis, önceden tespit edilen 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği Rona\'da katıldı. Evlerde yapılan aramalarda 500 gram esrar, 100 gram bonzai, 10 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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