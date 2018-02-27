(Görüntülü Haber) Bursa'da 300 çeşit bıçak üretiliyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 300\'den fazla çeşit üretilen ve ünü Türkiye\'nin sınırlarını aşan el yapımı bıçaklar, İngiltere ve Kazakistan başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat ediliyor. Dua baskılı bıçak, et bıçağı, soğan bıçağı gibi birçok çeşit bıçak ürettiklerini belirten Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, fabrikasyon üretime direnmeye çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 11 yaşından beri bu mesleği yaptığını belirten Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, 25 yıldır babası ve ağabeyi ile birlikte bıçak üretiyor. Yaklaşık 300 çeşit bıçak ürettiklerini belirten Adliğ, \"Fiyatlarımız 20 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Fiyatlar boyutuna ve kullanım şekline göre değişiyor. Yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların başında da İngiltere ve Kazakistan geliyor\" dedi. En büyük sorunlarının meslekte arkadan gelen neslin olmaması olduğunu ifade eden Fatih Adliğ, başka bir sorunun da fabrikasyon sisteminin, el emeğini az da olsa geride bırakması olduğunu söyledi. Fabrikada seri üretimin kendilerini etkilediğini belirten Adliğ, \"Ama ne kadar da olsa biz fabrikalarla baş edebilecek güçteyiz. Çünkü insanlarımız kalite nedeniyle hala elde üretilen bıçakları istiyorlar. Bizim yaptığımız bıçaklar el emeği olduğu için fabrika üretimi bıçaklardan daha kaliyetli oluyor. Bu nedenle fabrikasyon sistem, bizim ürettiğimiz bıçağın kalitesini tutmaz. Bundan daha büyük sorunumuz, arkadan yetişen bıçakçı nesil kalmadı gibi. En son nesil bizler kaldık. İnsanlar bu meslekte çalışmak istemiyor. Hobi amaçlı görüyorlar. Hobi amaçlı değil de bunu bir meslek olarak görürlerse çok daha iyi olur. bu şekilde arkadan gelen nesil bu mesleğe heves sarar\" diye konuştu. FOTOĞRAFLI DHA-Ekonomi - Türkiye-Bursa / Merkez - Mehmet İNAN Bursa\'da 300 çeşit bıçak üretiliyor Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 300\'den fazla çeşit üretilen ve ünü Türkiye\'nin sınırlarını aşan el yapımı bıçaklar, İngiltere ve Kazakistan başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat ediliyor. Dua baskılı bıçak, et bıçağı, soğan bıçağı gibi birçok çeşit bıçak ürettiklerini belirten Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, fabrikasyon üretime direnmeye çalıştıklarını söyledi. Yaklaşık 11 yaşından beri bu mesleği yaptığını belirten Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, 25 yıldır babası ve ağabeyi ile birlikte bıçak üretiyor. Yaklaşık 300 çeşit bıçak ürettiklerini belirten Adliğ, \"Fiyatlarımız 20 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Fiyatlar boyutuna ve kullanım şekline göre değişiyor. Yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların başında da İngiltere ve Kazakistan geliyor\" dedi. En büyük sorunlarının meslekte arkadan gelen neslin olmaması olduğunu ifade eden Fatih Adliğ, başka bir sorunun da fabrikasyon sisteminin, el emeğini az da olsa geride bırakması olduğunu söyledi. Fabrikada seri üretimin kendilerini etkilediğini belirten Adliğ, \"Ama ne kadar da olsa biz fabrikalarla baş edebilecek güçteyiz. Çünkü insanlarımız kalite nedeniyle hala elde üretilen bıçakları istiyorlar. Bizim yaptığımız bıçaklar el emeği olduğu için fabrika üretimi bıçaklardan daha kaliyetli oluyor. Bu nedenle fabrikasyon sistem, bizim ürettiğimiz bıçağın kalitesini tutmaz. Bundan daha büyük sorunumuz, arkadan yetişen bıçakçı nesil kalmadı gibi. En son nesil bizler kaldık. İnsanlar bu meslekte çalışmak istemiyor. Hobi amaçlı görüyorlar. Hobi amaçlı değil de bunu bir meslek olarak görürlerse çok daha iyi olur. bu şekilde arkadan gelen nesil bu mesleğe heves sarar\" diye konuştu.