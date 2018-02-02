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(Görüntülü Haber) Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korkutan yangın -1

BURSA, (DHA)- BURSA'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'nin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında çıkan yangın endişe yarattı

02 Şubat 2018 22:40

BURSA, (DHA)- BURSA\'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında çıkan yangın endişe yarattı. Dumanların hastaneye yayılması üzerine hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi\'nde bugün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Hastanenin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede hastaneyi sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, duman nedeniyle üst katlardaki hastalar tahliye edilmeye başlandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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