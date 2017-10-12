(Görüntülü Haber) Bursa Tarım Fuarı'nda 371 bin dolarlık traktör

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRK Traktör tarafından \'BURTARIM 2017\' ve Bursa 10\'uncu Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı\'nda tanıtılan 371 bin dolarlık dev traktör ilgi odağı oldu.



New Holland\'ın yeni T8 410 Auto Command serisi traktör, TÜYAP tarafından düzenlenen BURTARIM ve Bursa 10\'uncu Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı\'nda tanıtıldı. Fuarı ziyaret edenlerin ilgisini çeken dev traktörün fiyatını duyanlar şaşırıyor. Ziyaretçiler, 371 bin dolara satışa sunulan traktörle selfie çektiriyor. Fuarın en gözde traktörünün profesyonel tarım yapan çiftçilere hitap ettiğini belirten Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, pazarda satılan iki traktörden birinin Ankara ve Adapazarı\'ndaki fabrikalarında üretildiğini söyledi. Özdemir, şöyle dedi:



\"1954 yılından bu yana 63 yıldır çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak, onların verimini artıracak, modern üretim tekniklerini kullanmasını sağlayacak traktör ve ekipmanları yüksek teknoloji ile uygun koşullarda ve Türkiye\'nin en geniş servis ve yedek parça ağıyla sunmaya çalışıyoruz. Bu fabrikalarımızda ürettiğimiz traktörlerimiz dünyanın 5 kıtasında 130\'dan fazla ülkesinde kullanılmaktadır. Temmuz sonu itibariyle geçen yılın yüzde 4.9 üzerinde bir oranla yaklaşık 40 bin traktör satıldı. 48 beygirden 410 beygire kadar güce sahip traktörlerimizle küçük, orta ve büyük ölçekli bitkisel ya da hayvansal tarım alanlarında bütün ihtiyaca cevap veriyoruz. 410 beygir gücünde 11 ton taşıma kapasitesiteli bu traktör, sahip olduğu ileri teknolojiyle büyük çiftçilere, profesyonellere hitap ediyor. Tabii ki tarımı iktisadi teşebbüs olarak gören, bunu bir yatırım aracı olarak değerlendiren vizyonel çiftçilerimize hitap ediyor. Yıllık satış rakamları ise 8-9 tane.\"



\'T8 410 Auto Command\'ın 371 bin dolar fiyatı ile fuarın en büyük ve en pahalı traktörü olduğunu belirten Özdemir, \"Rakamın yüksekliğine karşın yarattığı katma değeri ve yatırımın geri dönüşünü en hızlı yapan traktördür. Bu özelliği de yarattığı performans, çekiş gücü, yakıt ekonomisi, operasyonel masraflarının düşük olması, girdi maliyetinde sağladığı avantajla üretim maliyetlerini düşürmesinden kaynaklanıyor\" diye konuştu.