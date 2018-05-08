(Görüntülü Haber) 'Bursa Otoshow 2018' kapılarını açtı

Gürkan DURAL- Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA Otoshow 2018 Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda 75 binek ve ticari araç sergileniyor. Türkiye’de yapılan araç modellerinin yüzde 60’tan fazlasının üretildiği, \'otomotiv sektörünün kalbi\' Bursa’da düzenlenen Otoshow Fuarı, bugün kurdele kesim töreni ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Açılış törenine, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve kent protokolü katıldı. 75 BİNEK VE TİCARİ ARAÇ SERGİLENİYOR Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, törende yaptığı konuşmada, “10 yıldır düzenlediğimiz Bursa Otoshow Fuarı’nda, yerli üreticilerin ağırlıklı katılımı ile birbirinden şık stantlarda sergilenen son model araçlar görücüye çıktı. 6 gün boyunca firmaların fuara özel sunduğu fiyatlar ve cazip kampanyalar ile renkli bir ortamda geçecek fuarda 68 bin TL’den 700 bin TL’ye, her bütçeye hitap eden, 75 adet binek ve ticari araç, salon 2 ve 4’te sergileniyor. 13 Mayıs Pazar günü saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek fuara tüm halkımızı bekliyoruz” dedi. Bursa Otoshow 2018 Fuarı\'nda otomobillerin yanı sıra SUV, 4x4, pikap ve ticari araçlarla fuaye alanında ise oto aksesuarları sergileniyor. Fuarda, nostalji havası yaşatan klasik otomobiller ve doğa tutkunları için birbirinden ilginç off-road araçlar da yer alıyor. Otomobil severlerin karar verme süreçlerine önemli katkılarda bulunacak ve 6 gün devam edecek fuarda; dans şovları ve çocuklar için etkinlikler de düzenlenecek.