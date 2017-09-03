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(Görüntülü Haber) Bursa-izmir karayolunda dönüş çilesi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilini Baıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege sahillerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluga neden oldu

03 Eylül 2017 23:26

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - KURBAN Bayramı tatilini Baıkesir\'in sahil ilçeleri ile Ege sahillerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluga neden oldu. İzmir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını fırsat bilip, Balıkesir\'in sahil ilçeleri ile Ege sahillerine tatile giden vatandaşlar, erken dönüşe geçti. Bugün yola çıkan tatilciler, İzmir-Bursa karayolunda yoğunluğa neden oldu. Karacabey ilçesi sınırlarındaki TİGEM\'den başlayarak 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeleri insansız hava aracı drone ile belirleyip, müdahale etti.

Karayollarındaki yoğunluğun bu gece ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

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