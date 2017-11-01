(Görüntülü Haber) Bursa İl Dernekler Federasyonu’ndan Bitlis’e ziyaret

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BURSA’da faaliyetini sürdüren Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından ‘Anadolu Kültür ve Kardeşlik Gezisi’ kapsamında dernek başkanları ve gazetecilerden oluşan 43 kişilik heyet, Bitlis’i ziyaret etti. Bursa İl Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Dursun, Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demir, 33 il dernek başkanı ve gazetecilerle birlikte Bitlis’e gelen heyet, önce Seyir Terasına çıkarak burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından İhlasiye Medresesi\'ne geçen heyet buradan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Rektör Yardım, Bitlis’in turizm ve sağlık alanında gelişme sağlayacağını belirterek şöyle konuştu: \"Bitlis\'i tekrar eski tarihi anlayışıyla gündeme getirmek için çalışma yürütüyoruz. Sadece şehir içinde birkaç yeri gezmek bile bu memleketin nasıl bir derinliğe sahip olduğunu anlamak için yeterlidir. Bunu görüp anlamışsınızdır. Çünkü gerçekten çok önemli şehir. Geçmişte dediğim gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Osmanlı\'nın önem vilayetlerinden biri. Bölge illeri eskiden Bitlis\'e bağlıydı. Bundan sonraki durağınız Ahlat olacaktır. Orada devletimizin köklerini göreceksiniz. Oranın basit bir yer olmadığını bundan sonra daha fazla gündeme gelmesini anlayacaksınız. Geçmişte Kubbet-ül İslam unvanını kazanmış bir merkezden bahsediyoruz. Ahlat böyle bir yer. Kubbet-ül İslam derken maalesef biz bu terimi bile bilmiyoruz. Bu neyi ifade ediyor. Tarihte Kubbet-ül İslam unvanını kazanmış üç merkez var. Biri Ahlat, Özbekistan\'da Buhara, diğeri de Afganistan\'da Belh\'tir. Böylesi bir değeri maalesef geçmişte unutmuşuz. Bu yönleriyle Bitlisimizi tekrar gündeme getirmeye çalışıyoruz. Üniversite olarak çalışmalarımız var. Ancak valiliğimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bundan sonra ümit ediyorum ki Bitlis çok daha fazla gündeme gelecek. Gerçek değeriyle anılacaktır.\" Bursa İl Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Dursun ise Bitlis\'in 7’nci ziyaretleri olduğunu söyledi. Dursun, \"Biz sadece kültürel anlamda zaman harcıyorduk. Ancak yapmamız gereken bazı şeylerin önemli olduğunun farkına vardık. Bu sefer ki gelişimizde zengin bir kadroyla geldik. 10\'un üzerinde basın mensubu getirdik. Geldik ve gördük ki çok farklı bir ortamla karşılaştık” dedi. Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demir ise BİLDEF’in çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Bitlis\'te doğduk. Bursa\'da doyuyoruz. Bursa\'da doyunca da buraya özlem duyuyoruz. İnşallah bu ziyaret hedefine ulaşır\"diye konuştu.