(Görüntülü Haber) Bursa halk otobüsü sürücüleri dert küpü

HALK OTOBÜSÜYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA SONRASI OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HALK OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜNE SALDIRMAK İSTEDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINCA SANİYE SANİYE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİ DERT KÜPÜ Hüseyin TÜCCAR-BURSA/(DHA BURSA\'da duraktan yolcu alıp anayolda seyir halinde olan özel halk otobüsüne tali yoldan gelen bir otomobil çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken özel halk otobüsü sürücüsü Turgay Akbaba kendisine saldırmak isteyen sürücüden kaçarak kurtuldu. Otobüste yolcu olarak bulunan bir kadın yolcu ise çantasından biber gazı çıkarıp endişeli halde beklerken, iki kadın yolcu ise arka koltuklara kaçtı. Özel halk otobüslerinde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten sürücüler birkaç kişinin yaptığı hataları bizlere mal etmek doğru değil dediler. Olay önceki gece Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ördekli Hamamı önünde bulunan otobüs durağından yolcusunu alan özel halk otobüsü sürücüsü Turgay Akbaba ana yolda yaklaşık 200 metre gittikten sonra tali yoldan çıkan bir araç sürücüsü kullandığı otobüsün ön tarafından tampona çarptı. Maddi hasarlı meydana gelen kaza sonrası kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü aracından inerek Turgay Akbaba\'ya aşağıya inmesini söyleyerek otobüsü tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan kadınlar korku dolu anlar yaşarken bir kadın yolcu ise çantasından biber gazı çıkarıp endişeli halde bekleyerek canımız tehlikede ne olur durmayın şoför bey diyerek Turgay Akbaba\'yı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay sonrası polis merkezine giderek kendisine çarpan kişiden şikayetçi olan ve aracın plakasını veren Turgay Akbaba ben anayolda seyir halindeyken tali yoldan çıkan sürücü benim otobüsüme çarptı ardından küfürler ederek saldırmak istedi. Kadın yolcular korku dolu anlar yaşadılar, biz özel halk otobüsçüleri olarak sahipsiz,, bize ne belediye nede bağlı olduğumuz oda sahip çıkmıyor diye konuştu. Bir başka otobüs sürücüsü Necip Baş ise son yaşanan olaylardan dolayı psikolojimiz bozuldu, birkaç kişinin yaptığı hatalar tüm özel halk otobüsçülerine mal edilmemesi lazım, biz gerçekten mağduruz, bir şey olduğu zaman bize bağlı olduğumuz odamız sahip çıkmalı diye konuştu.