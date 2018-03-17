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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Bursa 16'ncı Kitap Fuarı kapılarını açtı

Gürkan DURAL-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA 16'ncı Kitap Fuarı, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı

17 Mart 2018 19:17

Gürkan DURAL-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA 16\'ncı Kitap Fuarı, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde açıldı. Fuarda 390 yayınevinden 600 yazarın eseri sergileniyor. Açılışa Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ak Partili Alinur Aktaş ve TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile yazar Doğan Hızlan katıldı. 17-25 Mart tarihleri arasında açık kalacak fuarda, 300 yayınevinden 600 yazarın eserleri sergilenecek. Fuarda ayrıca 80 de etkinlik gerçekleşecek. Kitap fuarının çok güçlü ve heyecan verici olduğunun altını çizen Bursa Valisi İzzettin Küçük, \"Bütün kitapseverlere hayırlı olsun. Kitap ile ilgili alacağımız mesafeler var. İnsanlara boş zamanda neler yaptıkları sorulduğunda, \'Kitap okurum, spor yaparım\' diyorlar. Kitap okumak, boş zaman işi değildir. Toplumun bu yaklaşımı yanlış. Evimizde küçük de olsa kütüphane olmalı. Süs kütüphanesi değil, gönülden aldığımız kitapların olduğu, bizim de her zaman ziyaret ettiğimiz bir kütüphane olmalı\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, \"Kitaplar evlerimizdeki aksesuardan öte yolumuzun gıdasıdır. Çok ciddi mesafeler kat etmemiz gerekiyor. Bu fuar, Bursa\'nın en önemli değerlerinden bir tanesi\" diye konuştu. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise destek verenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, \"Fuar, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 büyüme ile hazırlandı. 390 yayınevi katıldı. 4 holde sergi, 2 holde etkinlik alanı hazırladık. İnşallah fuarımızın başarılı, bereketli geçmesini, tüm katılımcı firmalarımızın beklentilerini karşılayacak, başta Bursa ve bölge halkının, öğrencilerin, kitap tutkunlarının ve kültür edebiyat tutkunlarının istediği gibi geçer\" ifadelerini kullandı. Yazar Doğan Hızlan da kitap fuarlarının önemini vurgulayarak, \"Her şeyi geliştiren kitap fuarlarıdır; neden derseniz, çünkü artık her şey kendi başına bir kültür adası oluyor ve bu adalar bir araya gelip bir kıtaya dönüşüyor. Üstelik Bursa gibi bütün yönetimleri kuruluşundan bu yana yaşamış bir şehrin kitaba ve kitapçıya ihtiyacı vardır. Tabii ki burada önce yerel yönetime ve devlete teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü onlar olmadan bir şeyin yeşermesi ve büyümesi çok mümkün değildir. İkincisi Bursalılara teşekkür etmek gerekiyor, çünkü onlar olmasa bu artış, bu ilgi olmaz. Ben özellikle onlara teşekkür diyorum\" şeklinde konuştu. Daha sonra protokol üyeleri, kitap stantlarını gezerek fuar hakkında bilgiler aldı.

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