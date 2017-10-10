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(Görüntülü Haber) Bürosunda saldırıya uğrayan avukat öldü (2)

SALDIRGANLARIN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI İzmit'te, avukat Mehmet Samim Geredeli'yi bürosunda tabancayla vurarak öldüren S

10 Ekim 2017 23:10

SALDIRGANLARIN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İzmit\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli\'yi bürosunda tabancayla vurarak öldüren S.A.S. ile yanındaki 2 kişinin kaçış anı büronun bulunduğu iş merkezindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, plakası belirlenen otomobille İstanbul\'a kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe olay yerine gelirken yaptığı açıklamada, \"Tanıdıkları biri değilmiş. Ofisteki kimse tanımıyor. İlk defa ofise gelen birisi. Çok üzgünüz. Şu an tahkikat devam ediyor. Olayın öncesi yok, öncesini bilmiyorlar. Daha önce gelip giden tartıştıkları biri değil. Zaten tartışma anında olan bir olay da değil. Bir iki soru sorduktan sonra çantasındaki silahı çıkarıp ateş ediyor. Eşkali belli, yakalandıktan sonra ortaya çıkar\" dedi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından avukat Mehmet Samim Geredeli\'nin cenazesi morga kaldırıldı.
 

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