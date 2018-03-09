T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'li kadınlar kendi yazdıkları 'Kadın TV' adlı tiyatro oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı

09 Mart 2018 00:23

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'li kadınlar kendi yazdıkları \'Kadın TV\' adlı tiyatro oyunu ile seyircilerin karşısına çıktı. Tiyatro eğitimi almamış kadınların oyununu 300 kişi izledi.

Burhaniye ilçesi Öykü Atölyesinde bir araya gelen 15\'i kadın, 2\'si erkek olmak üzere toplam 17 kişi \'Kadın TV\' adlı tiyatro oyununu yazdı. 3 ay içinde hazırlıklarını tamamlayan kadınların ağırlık olduğu oyuncular hiç tiyatro eğitimi almadan Reha Yurdakul Salonu’nda \'Kadın TV\' adlı oyununu kendileri oynayarak sahneledi. Oyunda televizyonda yer alan kadın programları ve evlendirme programlarının konusu işlendi. Profesyonel tiyatroculara taş çıkaran kadınların oyununu 300 kişi izledi. Büyük beğeni toplayan tiyatro oyunu sonunda oyuncuları izleyiciler ayakta alkışladı.

\'Kadın TV\' oyunda rol alan emekli öğretmen Esma Çevik, \"Şu anda o kadar heyecanlıyım. Bu güzellik beni çok mutlu etti. Çok kısa sürede bir çalışma yaptık. Ama, kadınlara bir mesaj  verebildiysek onlara ulaşabildiysek ne mutlu bize. Çok heyecanlı ve çok güzel bir çalışma oldu” dedi.

\'Kadın TV\' oyunun yazarı Filiz Kayalı ise, \"2012 yılında Burhaniye Öykü Atölyesindeki öykü kadınlarla yola çıktık. Şiddete hayır demek için. Yeter dur demek için Küçük kasabada onlarca kadın bir araya geliyoruz. Günlerce çalışıyoruz. Kendimiz yazıyoruz. Kendi yazdığımız hikayeleri anlatıyoruz. Ve diyoruz ki hey kadınlar burada şiddete tecavüze karşı her zaman ayakta dimdik duruyoruz. Bu üçüncü oyunumuz. Her zaman olduğu gibi gene Burhaniye halkı bizi yalnız bırakmadı. Biz yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bütün cesur yürekli arkadaşlarımızla kadınlarımızla bir aradayız” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefer TALAYBURHANİYE Balıkesir DHA BALIKESİRTVTiyatroBurhaniyeAtölyesindeReha Yurdakul SalonundaOyundaProfesyonelBüyükEsmaBuAmaFiliz KayalıAtölyesindekiYeterKüçükGünlerceKendimizKendiVeHerBizBütün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24