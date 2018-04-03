(Görüntülü Haber) Burhaniye'de 132 kadının artık umudu var

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, ‘Kadın Emeği’ isimli kulüp açıldı. İlk ayda 132 kadının üye olduğu kulüpte ev kadınlarının el emeği göz nuru eserleri satışa sunuluyor. Kulüp, mutfak masrafını çıkartmak isteyenlerden, çocuklarını okutanlara kadar 132 kadına umut oldu.



Burhaniye Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde, ‘Kadın Emeği’ isimli kulüp kuruldu. Çalıma imkanı olmayan kadınların evlerinde ürettiği ürünlerin satışı ve sonrasında gelir elde edilmesini amaçlayan kulüp üyeleri için, Burhaniye 8 Eylül Stadı yanında satış noktası açıldı. Bir ay kadar kısa bir süre içerisinde kulübe 132 kadın üye oldu. Satış noktasında her üye 5 ürününü satma şansı bulurken, 15 günlük periyotlarda satılan ürünlerinin paralarını alıyor ve tekrar yeni ürünlerini getiriyor. Satılan ürünler arasında el işlemesi kazak, atkı, bere tarzı giyim eşyalarının yanı sıra el işi takı tasarımları, doğal malzemelerden yapılmış süs eşyaları da yer alıyor. El emeği ürünler de Burhaniyeliler tarafından beğenilerek satın alınıyor.



MUTFAK MASRAFINI KARŞILAYAN DA ÇOCUK OKUTAN DA VAR



‘Kadın Emeği’ kulübüne üye olan kadınlar arasında günlük mutfak masrafını karşılamak isteyen de çocuk okutan kadınlarda var. ‘Kadın Emeği’ kulübünün açılması nedeniyle Burhaniye Belediyesi\'ne teşkkür eden üyelerden Aynur Gümülcine, “Kırsal Subeylidere mahallesinden geliyorum. İğne oyası el işi tepsi yapmıştım. Onu buraya satmak için getirdim. Burası açıldığı için çok memnun oldum. Ememğimin karşılığını almak için yaptığım çalışmaları buraya getireceğim” dedi.



Mutfak masrafını karşılamak için kulübe üye olduğunu söyleyen İlknur Okumuş ise “Evde oturan, el işi ürünler yapıp satamayan hanımlara çok güzel bir iş oldu. Mutfak harçlığı oldu. Çocuklarına harçlık oldu. Bence burası Burhaniyemiz için çok güzel bir yer” diye konuştu.



‘Kadın Emeği’ satış noktası görevlisi Bilge Aydın, 8 Mart’ta açılan ‘Kadın Emeği’ kulübünün bir ay gibi kısa bir sürede 132 kadına umut olduğunu söyledi. Aydın, “Her üye 5 tane ürün getirebiliyor. El emeği olan her ürünü kabul ediyoruz. Çok değişik farklı ürünlerimiz var. Hem kulübe, hem de ürünlere karşı ilgi çok güzel. Kadınlarımızın kendine özgüveni geldi. Burada kazandıkları ile çocuklarını okutan, hastalarına ilaç alan ya da daha da güçlenen kadınlar oluştu” dedi.



Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal ise belediyeye ait olan boş işyerini kadınlara tahsis ettiklerini söyledi. Kadınların evlerinde ürettikleri el işi, göz nuru ürünleri Cuma günleri satış görevlilerine teslim ettiğini belirten Başkan Uysal, satılan ürün paralarının da 15 günde bir ödendiğini söyledi. Başkan Uysal, “Üreten ancak ürettiğini satamayan kadınlarımız için böyle bir proje geliştirdik. El emeği ürünlere ilgi de güzel. Projemiz ile ev ekonomisine katkı da bulunmanın yanı sıra kadınlarımızın üreterek ve ürettiği ürünün karşılığını alarak, hem kalkınmalarını, hem de kendilerine olan özgüvenlerinin artmasını hedefledik” diye konuştu.



