(Görüntülü Haber) Burdurlu üretici seracılığa yöneldi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli fasulye üretim merkezlerinden Burdur\'daki üreticiler son 2 yılda seracılığa da yöneldi. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, bu yıl 800 dekara kadar ulaşan seralarda yapılan üretimden dekar başına 15- 20 ton domates üretildiğini ancak ürün fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürmediğini söyledi. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, bölgede seracılığın yaygınlaştığını, Çatağıl, Halıcılar, Kurna, Taşkapı, Çine, Kayaaltı ve Lengüme köylerini içine alan İnsuyu bölgesinde 15 bin dekar alanda fasulye üretimi yapıldığını söyledi. Demir, son 2 yılda ise 50 dekarla başlayan, bu yıl ise 800 dekara kadar ulaşan alanda yayla seracılığı yapıldığını kaydetti. \"KAR YAĞIŞINDAN DOLAYI SERALARDA ÇÖKME OLDU\" Yaz sıcağında Antalya ve sahil kentlerinde seracılık yapılamadığını ve domates üretilemediğini anlatan İbrahim Demir, şöyle konuştu: \"Sahil kentlerinin ve diğer kentlerin ihtiyacı olan domates İnsuyu bölgesinde kurulan seralarda üretiliyor. Bu yıl çiftçi istediğini alamadı. Kış dönemindeki yoğun kar yağışından dolayı seralarda çökme oldu. Bizim çiftçimiz sigorta yapmamıştı ve bu yüzden mağduriyet yaşadı. Ziraat Odası olarak hükümet yetkililerine durumu ilettik ama sonuç alamadık. Çiftçiye yardım edilmedi.\" \"DOMATES ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ\" İnsuyu bölgesindeki seralardan dekarda 15- 20 ton domates alındığını anlatan Demir, \"İlk defa yapılmasına rağmen bu başarının sağlanması önemli. Çiftçilerimizi kutluyorum. Pazarlamada sorun yaşadılar. 60- 70 kuruş maliyeti olan domates 80- 90 kuruşa satıldı. Son dönemlerde ise 1-1.20 liradan satılıyor. Domates bu bölgedeki çiftçimizin yüzünü güldürmedi. Bu bölgenin havasından, suyundan, toprağının yapısından burada yetiştirilen domateslerin aroması ve kalitesi çok değerli\" diye konuştu. \"UMDUĞUMUZU BULAMADIK\" Yaklaşık 15 yıldır fasulye üretimi yaptığını anlatan Adnan Tekeç, \"Geçen yıl domates fiyatlarındaki yükselmeden dolayı seracılığa heves ettik. 6 dekar alanda sera kurduk ve domates üretimine başladık. Ancak umduğumuzu bulamadık. Çiftçilik dalgalı bir meslek. Bu yıl domates para etmez, yeni yılda fasulye para etmez. Çiftçiler olarak hepimiz bir ürüne hücum ettiğimiz için o da ertesi yıl para etmez. Fiyatlarda da umduğumuzu bulamadık. ilk zamanlar 70 kuruşa sattık son zamanlarda 1 liraya sattık ama umduğumuzu bulamadık\" dedi. Burdur Ziraat Odası Genel Sekreteri Gökhan Yeşilyurt da, oda olarak seracılık konusunda çiftçileri bilgilendirdiklerini belirterek, önümüzdeki dönemlerde daha iyi verim alacağına inandıklarını söyledi.