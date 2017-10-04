(Görüntülü Haber) Burdurlu gazeteciler Kibyra'da

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin üyelerine yönelik yaptığı ilçe gezilerinin son durağı Kibyta Antik Kenti oldu. Burdur Gazeteciler Cemiyeti tarafından daha önce Tefenni ve Yeşilova ilçelerine düzenlenen gezi bu defa Kibyra Antik Kenti\'ne yapıldı. Gazeteciler ve ailelerinin de katıldığı gezide Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, yapılan ve yapılacak kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kibyra kazılarının sponsorsuz yapıldığını söyleyen Özüdoğru, \"Ana sponsorumuz Kültür ve Turizm Bakanlığımız. Bir kazının temel stratejisi sahip olduğu şartlarla ilgili. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ödeneğinden tek kuruş harcanmadan 40 kişinin kalabileceği kazı evi ve kazının yaklaşık 20- 25 yılını kurtaracak bir eser depomuza kavuştuk. Bütün bunlar yerel imkanlarla oldu. Bizim en büyük destekçimiz yerel kurumlar. Burdur Valiliği, Gölhisar Kaymakamlığı ve imkanları olmamasına rağmen samimi bir şekilde yanımızda olan Gölhisar Belediye Başkanlığı\" dedi. Herhangi bir aksaklık olmazsa 2018 sonunda düzenlenmiş ören yeri projesinin tamamlanacağını anlatan Özüdoğru, \"10\'uncu yılımıza izafeten Rektörlüğümüze basılacak 600 sayfalık bir kitap hazırladım. 1-2 ay içerisinde basılmış olacak. Sıradan bir vatandaşın rahatlıkla anlayabileceği dilde, bol resimli, kentin ekonomisiyle, siyasi, sosyal kültürel yapısıyla fikir edinebileceği tarzda bir kitap oldu. Bilimsel arenada Kibyra ile ilgili bilimsel makalelerimiz, sunumlarımız, konferanslarımız oluyor ama bu daha geniş bir kitleye yayılacak, gelecek yıl İngilizcesi de basılmış olacak. Böylece yabancı ziyaretçiler için de hazırlanıyor. Ören yeri projesi bittiğinde 6 dilde 60 sayfalık küçük rehberlerimiz hazırlanıyor. Bir yıl sonra Kibyra her tur şirketinin birinci derecede tercih edeceği ve rahatlıkla tur otobüslerinin gelip girebileceği bir kent olacak\" diye konuştu.