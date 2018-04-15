(Görüntülü Haber) Burdur'da Yörük göçü canlandırıldı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 42\'nci Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında temsili Yörük göçü düzenlendi. Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği (YÖRKAYDER) tarafından düzenlenen temsili Yörük göçüne Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Burdur Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl ile çevre illerden Yörük dernekleri başkanları ve vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğinde Çatalpınar kavşağında başlayan yürüyüşte develeri, atları ve koyun sürüleriyle katılan vatandaşlar büyük ilgi gördü. Yürüyüş Uzay Çatı altına kadar sürdü. Vali Şerif Yılmaz, kutlanmakta olan Turizm Haftası\'ndaki amacın mevcut olan kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması, tanıtılması ve paylaşılması olduğunu söyledi. Yılmaz, Bugün turizm denilince deniz, kum ve güneşin ötesinde başka alanların da olduğu özellikle tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, bu milletin gerçek manada bilinmesi içinde yaşayan kültürün aktarılması gerekiyor dedi. Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan, Bizler mayası, hamuru Yörük olan halkımıza aslımızı ve geçmişimizin izlerini, bizi biz yapan Yörüklük ruhunu yaşatmak için bu göçü düzenledik diye konuştu. Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl ile Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek de Yörük göçünün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik kapsamında Uzay Çatı altında mehter ekibi gösterisi, sipsi dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.