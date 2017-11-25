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(Görüntülü Haber) Burdur'da Öğretmenler Günü Ormanı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu

25 Kasım 2017 14:43

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu. Büğdüz yolu üzerindeki 30 dekarlık araziye Burdur\'da görev yapan 3 bin 789 öğretmen için fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Fidan dikim törenine Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, \"Geleceğimizin gençlerini yetiştiren öğretmenlerimizin her biri adına bir fidan diktiği için Orman Bakanlığımızı kutluyoruz\" dedi. Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, Orman Genel Müdürlüğü\'nce orman ve ağaç sevgisini kazandırmak için öğretmenler adına fidan dikildiğini aktarırken, \"Türkiye genelinde 1 milyondan fazla fidan dikilecek. Burdur\'umuzda 3 bin 789 fidan dikiyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun\" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram da böyle bir günde hatırlanmanın güzel olduğunu kaydederek, \"Senenin 365 günü öğretmenlerimizin hatırlanmasını istiyoruz. Orman Bakanlığımızın bu çalışması için teşekkür ediyorum\" dedi. Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ve Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz ile etkinliğe katılan öğrenciler ve öğretmenler fidan dikimini gerçekleştirdi.

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