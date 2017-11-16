T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Burdur'da müzelere yoğun ilgi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR'daki müze ve ören yerlerini 2017 yılının 10 ayında 59 bin 948 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi

16 Kasım 2017 13:51

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR\'daki müze ve ören yerlerini 2017 yılının 10 ayında 59 bin 948 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Burdur Arkeoloji Müzesi, Sagalassos, Kibyra ve Kremna Antik Kenti ile Doğa Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 2017 yılının 10 ayında Arkeoloji Müzesi\'ni 15 bin 500, Sagalassos Antik Kenti\'ni 32 bin 929, Kibyra Antik Kenti\'ni 5 bin 927, Kremna Antik Kenti\'ni 662, kent merkezinde geçen yıl ziyarete açılan Doğa Tarihi Müzesi\'ni ise 4 bin 930 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretler karşılığında 240 bin 760 lira gelir elde edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDURDHA BURDURBurdur Arkeoloji Müzesi Sagalassos KibyraKremna Antik KentiDoğa Tarihi MüzesiArkeoloji MüzesiSagalassos Antik KentiKibyra Antik KentiBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24