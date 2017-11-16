(Görüntülü Haber) Burdur'da müzelere yoğun ilgi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR\'daki müze ve ören yerlerini 2017 yılının 10 ayında 59 bin 948 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Burdur Arkeoloji Müzesi, Sagalassos, Kibyra ve Kremna Antik Kenti ile Doğa Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 2017 yılının 10 ayında Arkeoloji Müzesi\'ni 15 bin 500, Sagalassos Antik Kenti\'ni 32 bin 929, Kibyra Antik Kenti\'ni 5 bin 927, Kremna Antik Kenti\'ni 662, kent merkezinde geçen yıl ziyarete açılan Doğa Tarihi Müzesi\'ni ise 4 bin 930 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretler karşılığında 240 bin 760 lira gelir elde edildi.