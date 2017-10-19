(Görüntülü Haber) Burdur'da muhtarlar günü kutlandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Burdur\'daki Muhtarlar Günü kutlaması kapsamında Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik tarafından Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan Sami Çelik, muhtarlığın belediyecilikten daha eski, köklü bir yönetim sistemi olduğunu belirtti. Çelik, \"Muhtarlar yerel yönetimlerin önemli bir parçasıdır. Yerel yönetimlerin en alt birimi olması hasebiyle halka çok yakın olup onların sosyal hayatına birebir tanıklık etmektedir\" dedi.Çelenk sunma töreninin ardından muhtarlar kent protokolü ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Genel Sekreteri Servet Olpak ile muhtarlar katıldı. Vali Şerif Yılmaz, \"Burdur ailesi olarak Burdur\'da yönetimde bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte bu millete en kılcal damarlarına kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken de en fazla beraber çalıştığımız, birlikte olduğumuz muhtarlarımızdır. Gerek merkezde, gerek köylerde muhtarlarımızla birlikte bu millete hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz\" diye konuştu.