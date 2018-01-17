(Görüntülü Haber) Burdur'da minibüs kamyona çarptı: 7 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada yolcu minibüsü, kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Tefenni Karayolu\'nun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çallıca köyünden Burdur\'a yolcu getiren Mehmet Kazan (62) yönetimindeki 15 NN 955 plakalı minibüs, Karaçal mevkiinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün adı öğrenilemeyen, mermer ocağına ait 26 BN 946 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Kazan ile araçta bulunan Yakup Gök (13), İbrahim Ünlü (13), Ali Evren (13), Rukiye Saktürk (63), Ganimet Çiçek (54) ve Şerife Yıldız (71) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.