T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Burdur'da keçiler yarıştı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da Honamlı Teke, Keçi ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi

28 Nisan 2018 14:46

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da Honamlı Teke, Keçi ve Oğlak Güzellik Yarışması düzenlendi. Bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Honamlı Teke, Keçi ve Oğlak Güzellik Yarışması yapıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenleriyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli yaptı. Uzay Çatı altında düzenlenen fuarda teke, keçi ve oğlaklar birinci olabilmek için yarıştı. Podyuma ilk önce Burdur yöresine has tescilli honamlı keçileri çıktı. Yarışmada Tahsin Gülcan\'ın \'Sultan Murat\' adlı keçisi birinci, Hayrettin Akan\'nın tekesi ikinci, Zafer Ünsal\'ın tekesi üçüncü oldu. Merinos koç yarışmasında Mehmet Tarın\'in \'Gabeş\' adlı koçu birinci, Rasim Akalın\'ın koçu ikinci ve Halil Savaş\'ın koçu üçüncü oldu. En güzel damızlık adayı oğlak yarışmasında ise Mustafa Özder\'in \'Boncuk\' adlı oğlağı birinci oldu, Rıza Olgun\'un oğlağı ikinci, Mehmet Can\'ın oğlağı da üçüncü seçildi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHA BURDUR Honamlı Teke KeçiOğlak Güzellik YarışmasıBuTeke Yöresi TarımHayvancılık FuarıHonamlı Teke KeçiYarışmanınMehmet Akif ErsoyMAKÜ Veteriner FakültesiGıda TarımHayvancılık Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24