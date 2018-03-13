(Görüntülü Haber) Burdur'da judo fırtınası sona erdi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 13 ilden 200\'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Judo Grup müsabakaları tamamlandı. Burdur\'da Okul Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Judo Grup müsabakaları 13 ilden sporcuların katılımıyla Hüsnü Bayer Spor Salonu\'nda yapıldı. Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla\'dan 200\'ün üzerinde sporcunun katıldığı turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada ilk üçe giren sporcular 31 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında Çorum\'da yapılacak Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı. Dereceye giren sporculara madalyaları ve katılım belgeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever tarafından verildi. Turnuvada kızlarda 32 kiloda Nehir Ekşi birinci, Sura Nil Karasu ikinci, Zilan Ertem ve Zeliha Bol üçüncü, 36 kiloda Nurgül Bultu birinci, Aysun Ağdeve ikinci, Pınar Boğa ve Şahdet Doğmuş üçüncü, 40 kiloda Belinay Ayhan birinci, Kardelen Öztürk ikinci, Sudenaz Akgün ve Ceren Yılmaz üçüncü, 44 kiloda Gülzade Korkmaz birinci, Nuriye Avcı ikinci, Kübra Tüfek ve Selinay Güneş üçüncü, 48 kiloda Tuğçe Sayıner birinci, Türkan Nur Aydın ikinci, Sahra Çetin ve Şengül Gündüz üçüncü, 52 kiloda Reyhan Oğuz birinci, Ceyda Vatansever ikinci, Sena Yıldırım üçüncü, 57 kiloda Sıla Gürsoy birinci, Sude Daloğlu ikinci, Haver Avşar ve Nazlı Çoban üçüncü, 63 kiloda Sümeyye Kaya birinci, Rüveyda Ebrar Aktaş ikinci, Nilay Çakır ve Gülbeyaz Seviş üçüncü, artı 63 kiloda Öznur Efe birinci, Aysel Yalın ikinci, Dilara Akdemir ve Huriye Damla Sevinç üçüncü oldu. Erkeklerde ise 34 kiloda Mehmet Şahin Ertem birinci, Yusuf Öztürk ikinci, Yağız Selahattin Çelik ve İbrahim Yıldırım üçüncü, 38 kiloda Berşan Yüksel Cerrah birinci, Alp Çalışkan ikinci, Eray Pazar ve Kemalcan Çavdar üçüncü, 42 kiloda Muhammet Caner Çetin birinci, Harun Temel ikinci, İbrahim Behlül Kocapınar ve Berat Aydoğdu üçüncü, 46 kiloda Berithan Yıldırım birinci, Ahmet Elbasan ikinci, İsmail Durbak ve Mustafa Karataşlar üçüncü, 50 kiloda Efekan Erdal Yılmaz birinci, Abdülkadir Atılgan ikinci, Mustafa Kunt ve İbrahim Aslan üçüncü, 55 kiloda Enes Pınar birinci, Nıka Iobadze ikinci, Müslüm Samet Altınışık ve Yiğit Yumrutaş üçüncü, 50 kiloda Mirkan Esmer birinci, Ömer Ural ikinci, Bakican Akaydın ve Hakkı Emir Ulaş üçüncü, 66 kiloda Arda Özen birinci, Yunus Efe İlhan ikinci, Mehmet Can ve Murat Kunt üçüncü, artı 66 kiloda Recep Ergin birinci, Mehmet Alp Seçilmiş ikinci, Buğra Pak ve Ahmed Mücahid Kılıç üçüncü oldu.