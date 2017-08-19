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(Görüntülü Haber) BURDUR'da, hacca gidecek adaylar için uğurlama töreni düzenlendi

BURDUR'da, hacca gidecek adaylar için uğurlama töreni düzenlendi

19 Ağustos 2017 17:50

BURDUR\'da, hacca gidecek adaylar için uğurlama töreni düzenlendi. KJ: Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)Pazar Camii\'nde düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Müftüsü Hıdır Bayrak, hacı adaylarının yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından hacı adaylarına seslenen Vali Yılmaz, hac ibadetinin ömürde bir defa yapılan bir ibadet olduğunu söyledi. Vali Yılmaz, \"Bu ibadet zor, uzun zaman isteyen, meşakkatlidir. Baştan sona, dönünceye kadar kardeşlerimizin bu ibadet bilinciyle hareket etmelerini, oraya Allah\'ın evine misafir olarak gittiklerini, ticaret için gitmediklerini düşünmelerini, ticari iş yapacaklarsa burada yapmalarını, orada bütün zamanlarını Allah\'ın huzurunda geçirmelerini özellikle belirtmek istiyorum\" dedi. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ta bu yıl Burdur\'dan 437 kişinin hacca gideceğini söyledi. Konuşmaların ardından Müftü Yardımcısı Mehmet Gündoğdu tarafından dua edilmesinin ardından yakınları ile vedalaşan hacı adayları otobüslerle Antalya Havalimanı\'na gitti

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