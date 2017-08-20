T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Burdur'da futbol şenliği

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Burdur Şubesi tarafından futbol şenliği düzenlendi

20 Ağustos 2017 14:16

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Burdur Şubesi tarafından futbol şenliği düzenlendi. Şeker Fabrikası futbol sahasında düzenlenen şenliğe, Yeni Burdurspor, Burdur Belediyespor, 1561 Burdur Karadenizspor, Bucak Gençlikspor, Isparta Iyaşspor, Isparta Eğirdirspor, Lara Antalyaspor Futbol Okulu, Isparta Ispro Futbol Okulu\'ndaki 9-11 yaş arası 200 futbolcu katıldı. Şenliği geleneksel hale getirdiklerini söyleyen TÜFAD Burdur Şube Başkanı Özcan Yıldırım amaçlarının çocukları iyi vatandaş ve iyi sporcu olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, desteklerinden dolayı Burdur Belediyesi\'ne teşekkür etti. Antalyaspor Lara Futbol Okulu Antrenörü Mehmet Toprak da \"Amacımız çocuklarımızı bir araya getirip, futbolun birleştirici gücünden faydalanmak\" dedi. Isparta IYAŞ Spor Antrenörü Erol Yedibela da bu tür organizasyonların küçük futbolcuların gelişimine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADANBURDURDHATürkiye Futbol Antrenörleri Derneği BurdurFabrikasıYeni Burdurspor Burdur BelediyesporBurdur Karadenizspor Bucak Gençlikspor Isparta Iyaşspor Isparta Eğirdirspor Lara Antalyaspor Futbol Okulu Isparta Ispro Futbol Okulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24