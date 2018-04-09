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(Görüntülü Haber) Burdur'da ev yangını

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur'da evinde yangın çıkan görme engelli Gülşan Tosun (72) son anda çıkarak alevlerden kurtuldu

09 Nisan 2018 14:49

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur\'da evinde yangın çıkan görme engelli Gülşan Tosun (72) son anda çıkarak alevlerden kurtuldu. Karasenir Mahallesi Takka Sokak\'taki evde, ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Evde oturan görme engelli Gülşan Tosun yangını fark ederek kendi imkanlarıyla dışarı çıktı ve komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri evi saran alevleri müdahale ederek, söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Gülşan Tosun\'un oğlu Özcan Tosun (46), İşteydim. Ağabeyim ocağa yemek koyarak dışarı gitmiş. Annemin gözleri görmüyor. Bir anda alev almış dedi.

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