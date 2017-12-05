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(Görüntülü Haber) Burdur'da Dünya Engelliler Günü kutlandı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen programla kutlandı

05 Aralık 2017 15:06

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen programla kutlandı. Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Konferans Salonu\'nda düzenlenen programa Vali vekili Hayri Sandıkçı, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür vekili Hasan Güven ile engelliler ve aileleri katıldı. Programda konuşan Hasan Güven, Engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir güne hapsedilemeyecek kadar önemlidir dedi. Vali vekili Hayri Sandıkçı da Dünya Engelliler Günü\'nün toplumda engellilere, engelli ailelerinin sıkıntılarına çözüm bulmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek için kutlandığını söyledi. Sandıkçı, Dünya nüfusunun yüzde 10\'unu engelliler teşkil ediyor. Türkiye\'de ise bu oran yüzde 12.3. Bunun sebeplerine baktığımızda başta trafik kazası, terör, akraba evliliği, iş güvenliği kurallarına uymama, hijyene uymama ve yanlış tedavi politikalarını görüyoruz diye konuştu. Konuşmalardan sonra engelli öğrenciler şiirler okudu. Bucak İsmail- Şerife Sarı Rehabilitasyon Merkezi\'nin özel öğrencilerinin mehter takımı gösterisinin ardından engelli öğrencilerden oluşan grup çiftetelli gösterisi sundu ve müzik korosu konser verdi. Program engelli çocuklarına bakan ailelere plaket verilmesiyle sona erdi.

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