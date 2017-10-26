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(Görüntülü Haber) Burdur'da Cumhuriyet konseri

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Onur Akın konser verdi

26 Ekim 2017 14:38

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR\'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Onur Akın konser verdi. Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Uzay Çatı Altında\' verilen konseri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say, meclis üyeleri ve Burdurlular izledi. Konser öncesinde Burdur\'da şehitlerin isimlerini taşıyan cadde ve sokakların yenilenen tabelalarının açılışı şehit ailelerinin katılımıyla yapıldı. Ardından sahneye çıkan Onur Akın sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında konuşan Onur Akın, Dünyanın en onurlu savaşını veren Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz dedi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıldönümünde kol kola, el ele, yürek yüreğeyiz dedi. Başkan Ercengiz, konserin sonunda Onur Akın\'a fincan takımı hediye etti.

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