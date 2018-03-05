(Görüntülü Haber) Burdur'da Atatürk koşusu düzenlendi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)





Burdur\'da Atatürk\'ün kente gelişinin 88\'inci yıldönümü dolayısıyla koşu yarışması düzenlendi.



Gazi Atatürk Stadı\'nda düzenlenen koşu yarışmaları küçük kızlar, küçük erkekler 800 metre, yıldız kızlar 1500 metre, yıldız erkekler 2000 metre, genç kızlar 2000 metre, genç erkekler 3000 metre, büyük kadınlar 3000 metre, büyük erkekler 5000 metre ve veteranlar 3000 metrede yarışlar yapıldı.



Yarışmalarda küçük kızlarda Aslı Köle, küçük erkeklerde Şükrü Yaman, yıldız kızlarda Kamile Sağlam, yıldız erkeklerde Amil Hussein Amer, genç kadınlarda Gülsemin Uzun, genç erkeklerde Abdurrahman Amer, büyük kadınlarda Havvana Atasever, büyük erkeklerde Özkan Şahin, veteranlarda ise Halil Akbaş birinci oldu.