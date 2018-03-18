(Görüntülü Haber) Burdur'da 18 Mart töreni

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)Burdur\'da Çanakkale Deniz Zaferinin 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Şehitlikte düzenlenen ilk törende Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar anıta çelenk sundu. Bir manga asker tarafından saygı atışı yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Topçu Yüzbaşı Ömer Oğuzhan Özbek törende yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi\'nin Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir mücadele olduğunu belirtti. Gazi Uzman Çavuş Himmet Can tarafından şiir okunan törende, Vali Şerif Yılmaz şehitlik özel defterini imzaladı. Vali Şerif Yılmaz, Aziz şehitlerimiz, kutsal vatanın ve bu milletin ebedi varlığının uğrunda canlarınızı feda ederek, milletimizin bu güzel topraklarda hür ve bağımsız yaşamasını sizlere borçluyuz dedi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra Kur\'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu\'ndaki törende ise Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen \'Çanakkale cephe gerisinde\' adlı oratoryo ve piyes sunuldu. Buradaki programı Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehit ve gazi aileleri birlikte izledi. İzleyiciler piyes gösterisini izlerken duygusal anlar yaşadı. Programın sonunda kentte 18 Mart dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Katılımcılara üzüm hoşafı da ikram edildi.