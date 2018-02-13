(Görüntülü Haber) Burdur kelebekleri kitap oldu (2)

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da tespit edilen ve 15 kelebek fotoğrafçısı tarafından çekilen 128 kelebek türüne ait fotoğraflar, \'Burdur Kelebekleri\' kitabında toplandı. Burdur\'da, bugüne kadar tespit edilerek, fotoğraflanan kelebek türlerinin tanıtıldığı \'Burdur Kelebekleri\' kitabı basıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, müdürlük olarak Burdur\'un biyolojik zenginliğini ortaya çıkarmak için bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye\'nin zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu aktaran Kamil, \"Bu biyoçeşitliliği gelecek nesillere düzgün aktarabilmek adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sahada titiz çalışma yürütüyor. Çalışmalarımız, üniversitelerin ilgili birimleri ve STK\'larla sıkı iş birliği içerisinde yürütülüyor\" dedi. \'ÇOK GÜZEL BİR ESER ORTAYA ÇIKTI\' Antalya\'ya gelen 10- 15 milyon turistin yüzde 10\'unu Burdur\'a çekebilmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rıza Kamil, \"\'Burdur\'un Kelebekleri\' kitabı da bu çalışmalar neticesinde ortaya çıktı. Burdur\'da bugüne kadar tespit edilmiş ve fotoğraflanmış kelebek türlerinin tanıtıldığı \'Burdur Kelebekleri\' kitabının basımı tamamlandı. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. 15 kelebek fotoğrafçısı tarafından fotoğraflanan 128 kelebek türüne ait fotoğraflar kitapta eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor\" diye konuştu. \'BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN KELEBEK TÜRÜ SAYISINDAN FAZLA\' Deniz, kum, güneş üçlüsünden tabiata yöneliş olduğunu vurgulayan Kamil, tabiatın unsurlarını ortaya koymak için böyle faaliyetler yapılmasının, ekoturizm faaliyetine de etki edeceğini anlattı. 414 kelebek türünün tespit edildiği Türkiye\'de, Burdur için belirlenen kelebek türünün 128 olduğunu, bulunması muhtemel olarak düşünülen 26 türün de bu kitapta listelendiğini kaydeden Kamil, şunları söyledi: \"Burdur için kelebek tür sayısı yaklaşık 150 olarak ifade edilebilir. Burdur ilinin kelebeklerine baktığımızda birçok Avrupa ülkesinin kelebek türü sayısından fazladır. Burdur bölgesi çok önemli bir kelebek zenginliğine sahip ve bu zenginlikle büyük bir ekoturizm potansiyeli de sağlamaktadır. Bu zenginliğin korunması ve tanıtılması büyük öneme sahip.\" \'FAYDALI BİR ESER OLDU\' Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kamil, kitabın basımındaki katkıları dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ve müdürlük personeline de teşekkür ederken, \"Hakikaten Burdur için faydalı bir eser oldu. İnşallah, bu tip kitapları başka alanlarda da yayımlayacağız\" dedi.