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(Görüntülü Haber) Burdur İkinci Amatör'de Hacılar Gençlikspor şampiyon

Burdur İkinci Amatör'de Hacılar Gençlikspor şampiyon Mesut MADANBURDUR, (DHA) BURDUR İkinci Amatör'de Hacılar Gençlikspor şampiyon oldu

07 Mayıs 2018 14:40

Burdur İkinci Amatör\'de Hacılar Gençlikspor şampiyon Mesut MADANBURDUR, (DHA) BURDUR İkinci Amatör\'de Hacılar Gençlikspor şampiyon oldu. Hacılar Gençlikspor, ligin son maçında Gazi Atatürk Stadı\'nda karşılaştığı; Yusufcan Çetin, Ömer Oğuz, Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Burdur Göl Spor\'u 5-2 yendi. Bu sonuçla puanını 33\'e çıkaran Hacılar Gençlikspor, takipçisi Çeltikçi Belediyespor\'un 2 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. İkinci sıradaki Çeltikçi Belediyespor ise Kışla Stadı\'nda karşılaştığı karşılaşmada Yeni Büğdüzspor\'u 4-1 yendi. Ligi ilk iki sırada bitiren Hacılar Gençlikspor ve Çeltikçi Belediyespor önümüzdeki sezon Birinci Amatör\'de mücadele etmeye hak kazandı. Maç sonunda Hacılar Gençliksporlu futbolcular sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı. Hacılar Gençlikspor\'a şampiyonluk kupasını Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım verdi.

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