(Görüntülü Haber) Burdur Garı'nın eski günleri aranıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, Mustafa Kemal Atatürk\'ün talimatıyla 1936 yılında yapılan Burdur Garı, Göller Ekspresi ile Pamukkale Ekspresi\'nin seferlerinin 2008\'de iptal edilmesiyle kullanılamaz hale geldi. Yük trenlerinin geçtiği garın duvarlarına sprey boyayla yazılar yazılırken, gar ise gençlerin özçekim mekanı oldu.



Burdur Tren Garı, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 6 Mart 1930 tarihinde kente gelişinde yapılması talimatını verdiği, 1936 yılında Gümüşgün ile Burdur arasındaki rayların döşenmesiyle hizmete girdi. Burdur- İzmir seferlerinin yapıldığı Göller Ekspresi\'nin 3 Mart 2008 yılında, Burdur- İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiği Pamukkale Ekspresi\'nin ise 25 Temmuz 2008\'de kaldırılmasının ardından Burdur Garı kullanılamaz hale geldi.



Burdur Garı\'nda, yaklaşık 10 yıldır sadece yük trenlerine hizmet veriliyor. Kullanılmayan tren raylarında ise gençler özçekim yapıyor. Tren seferlerinin kaldırılmasıyla garın duvarları da ilan tahtasına dönüştü. Kimliği belirsiz kişiler duvarlara sprey boyalarla çeşitli yazılar yazdı.