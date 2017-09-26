(Görüntülü Haber) Burçak öğretmen 344 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da markete alışveriş yapmaya giderken güvenlik önlemi alınmayan bir inşaattan düşen tahta plakanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 1 aylık evli, 24 yaşındaki Burçak Keskin 344 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Oğuz Keskin, her gün doktor kontrolu sırasında eşinin yanına girip elini tutarak eşinin iyileşmesi için dua ediyordu. Olay, merkez Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi üzerinde geçen yıl 6 Ekim’de meydana geldi. 24 yaşındaki atanamayan resim öğretmeni Burçak Keskin oturduğu siteden çıkıp 100 metre ilerideki marketten alışveriş yapmak için yürüdüğü sırada dış cephesine güvenlik amacıyla çekilmesi gereken filelerin olmadığı 8 katlı bir inşaatın üst katından düşen kalıp tahtasınn başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Burçak Keskin, çevrede bulunanların haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay tarihinden bir ay önce Samsun’da yapılan düğün ile Oğuz Keskin ile evlenen Burçak Keskin, kafa travması ve beyin kanaması sonucu komaya girdi. Oğuz Keskin 344 gün boyunca Yoğun Bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren eşi Burçak Keskin’in doktorların kontrolünde yanına girip elini tutarak terapi yapıp başında dua ederek sağlığına kavuşmasını bekliyordu. Geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde hayatını kaybeden Burçak Keskin’in cenazesi ailesi tarafından doğum yeri olan Samsun’a götürülerek ertesi gün defnedildi. Oğuz Keskin “Engelliler okulunun bulunduğu binanın yanında yapılan inşaatta olay tarihinde ne file ne bariyer vardı. Düşen kalıp parçası eşimin kafasına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. 344 gün boyunca iyileşmesi için dua ettik, ancak hayatını kaybetti. Çok üzgünüm. Önümüzdeki süreçte hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.