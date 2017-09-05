T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Burası Akdeniz sahilleri değil, Çıldır Gölü

Suat İNCEDERE / ÇILDIR, (Ardahan), (DHA)-KIŞIN yüzeyi tamamen buz tutan ve üzerinde festivaller düzenlenen Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü,kavurucu sıcaklarda tatilcilerin akınına uğrarken, Ege-Akdeniz sahillerini aratmıyor

05 Eylül 2017 13:00

Suat İNCEDERE / ÇILDIR, (Ardahan), (DHA)-KIŞIN yüzeyi tamamen buz tutan ve üzerinde festivaller düzenlenen Ardahan\'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü,kavurucu sıcaklarda tatilcilerin akınına uğrarken, Ege-Akdeniz sahillerini aratmıyor. Türkiye\'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan\'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte Çıldır Gölü 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü\'nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi\'nin ikinci büyük gölü. Tektonik ve doğa harikası olma özelliği ile bilinen Çıldır Gölü\'ne gelen fakat yüzme bilmeyenler ise iskelenin dolgusunda kulanılmak uzere getirilen ve genelde demiryolunda kullanılan ahşap traversleri bir bot gibi kullanıyor. Göl kenarındaki ağaçlık alanda mangal yapanlar ve göle girip yüzenler deniz özlemini gideriyor. Yurdun farklı şehirlerinin yanı sıra, özellikle Gürcistan, Nahçıvan ve İran\'dan gelen yerli yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan göl, 17 çeşit balık türü, doğal yapısı, flora ve faunasıyla her mevsim bölgenin ilgi odağı oluyor. Ardahan\'ın adeta simgesi konumunda olan, kışın atlı kızaklarla, buz altında tutulan balıkla, buz üzerinde konaklayanlarla farklı bir ev sahipliğini yapan göl, yazın ise duyumsuz manzarası ve etrafını kaplayan yeşil örtüsüyle gezenlerin ilgi odağı oluyor. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü\'nde atlı kızak, buz altında eskimo usulü balık tutma, buz üzerinde yapılan sporlar için farklı bir görsel şölen sunduğunu belirten yetkililer, bir süredir Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gölde hizmete sunulan özel teknelerle tur gerçekleştirebilenler, gölü farklı bir açıdan gezmenin de mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuatArdahan DHAKIŞINArdahanGölükavurucuEgeAkdenizTürkiyeGölüDenizVan GölüDoğu Anadolu BölgesiTektonikGölYurdunGürcistan NahçıvanKışınUlaştırma DenizcilikHaberleşme Bakanlığınca

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24