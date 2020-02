(Görüntülü Haber) Burak Kuyan:Yenilenebilir enerji dışa bağımlılığı azaltır

Gül KABA -Özgür KUMANOVALI/ İstanbul(DHA) - ENERJİ Ticareti ve Tedariği Zirvesi-ISTRADE 2018\'e katılan Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, yenilenebilir enerjinin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çekerek, bu alanda yapılacak yatırımların ülkenin dışa bağımlılığını azaltacağını söyledi.

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi-ISTRADE 2018, bu yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu\'nun (EPDK) destekleriyle Raffles İstanbul Zorlu Center \'da düzenlendi. Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, iki gün süren zirvede ?Perakende Elektrik Piyasaları ve Dağıtımı? başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Oturum öncesinde DHA\'nın sorularını yanıtlayan Kuyan, ISTRADE\'i sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir organizasyon olarak gördüğünü belirtti ve \"Zirveyi, sektörün tüm temsilcileri bir araya geldiği ve oturumlarda dertlerimizi anlattığımız için önemsiyorum\" dedi.

\"\'SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ\' İLE MÜŞTERİLERİ YENİDEN PORTFÖYÜMÜZE KATTIK\"

EPDK tarafından 1 Nisan itibariyle yürürlüğe konulan \'son kaynak tedarik tarifesi\'ni perakende sektörü için olumlu karşıladıklarını belirten Kuyan, bu konuda şu konuların altını çizdi:

\"Sektörde serbest tüketici limiti vardı ki, 2000 kWh tüketimin üzerinde olan müşterilere serbest tüketici olma hakkı tanınıyordu,ve eskiden bu işler de daha rahattı. Ama 2017 yılında sektörde yaşayan belirsizlikler sebebiyle, serbest tüketicilerin çoğu zorunlu tedarik noktalarına yani görevli perakende şirketlerine devroldu ve buperakende sektörünün tamamen yok olmasına doğru giden bir yapıya dönüşmek üzereydi. EPDK bununla ilgili düzenleme yaparak yıllık tüketimi 50 milyon kilovatsaat (kWh) üzerinde olan müşterilere halihazırdaki ulusal tarifenden farklı olarak son kaynak tedarik tarifesinden yararlanma zorunluluğu getirdi. Bu da bizim gibi perakende şirketlerine bu müşterileri yeniden portföye katma şansını doğurdu.\"

\"AKKUYU TÜRKİYE?NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTACAK\"

Akkuyu Nükleer Santrali\'nin Türkiye\'nin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Kuyan,\"Ülkemiz, enerji arzıyla ilgili gerekli yatırımlarını yapıyor, geçen gün temeli atıldı, 2023 yılına yetişecek nükleer tesis çok önemli bir tesis. Türkiye\'nin enerji arz sıkıntısını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım. Türkiye\'nin en önemli sorunlarında bir tanesi enerjide dışa bağımlılık. Yapılan politikalarla birlikte bu ciddi ölçüde azaltılıyor. Nükleer santral de burada önemli bir adım çünkü Türkiye\'nin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak ve Türkiye\'yi kendi kendine yetebilecek ülke konumuna getirecek\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRKİYE?NİN ÖNEMLİ KÖMÜR POTANSİYELİ VAR?

Türkiye\'nin çok önemli kömür potansiyeli olduğunu dile getiren Kuyan, \"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı\'mız bununla ilgili olarak ciddi çalışmalar başlattı. Yerli kömürün kullanılması için desteklemeler getirdi bu olumlu bir gelişme. Rüzgar,güneş, jeotermal gibi kaynaklarda, potansiyelimiz fazla ama potansiyel olan yerlerde çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bazı yerler de yerleşim alanı oluyor, sit alanı oluyor; bunların hepsini kullanamıyorsunuz. Fakat şu da var; Herkes \'her yere rüzgar direği diksek, kullansak\' istiyor, Türkiye her sene büyüyen bir ülke ve talebin sadece yenilebilir kaynaklardan karşılanması neredeyse imkansız\" dedi.

DOĞAN ENERJİ?NİN 2018 YILI YATIRIM HEDEFİ

2018 yılında temel yatırım hedeflerine ilişkin bilgi veren Kuyan, \"Perakende tarafında \'son kaynak tedarik tarifesi\' üzerinden belirli bir müşteri grubuna ulaştık, bunların yönetimi birinci önceliğimiz. İkinci öncelikli hedefimiz şu an 60 megavatlık lisansını aldığımız Bursa\'da rüzgar santrali projemiz var. Onun izinlerini tamamlayıp, inşaatına geçmek istiyoruz. 513 MW ve 120 MW olmak üzere toplamda 630 megavat kurulu güçte iki tane hidroelektrik santralimiz var. Şu anda 168 megavatlık çalışan rüzgar santralimiz, yaklaşık 10 megavatlık güneş santralimiz var. Artırma konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

\"YENİLENEBİLİR ENERJİ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIR \"

Yenilenebilir enerjinin Türkiye için çok önemli olduğunu aktaran Kuyan, \"Yenilenebilir enerji, dışa bağımlılığınızı azaltıyor, çevreye çok duyarlı; bunlar Türkiye için bulunmaz fırsatlar. Kendi kaynağınızı kullanıyorsunuz ve sonsuz bir kaynağı kullanıyorsunuz. Bir ülkenin enerjide dışa bağımlılığı yapacağı siyasi ve ekonomik hareketlerde kısıtlayıcı faktördür. Yenilenebilir enerji ülkenin geleceği açısından önemli rol teşkil ediyor\" diye açıkladı.